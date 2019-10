Meeste geld in zorg naar psychische klachten

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Reyer Boxem

DEN HAAG - Van alle zorguitgaven die in 2017 in Nederland zijn gedaan ging een derde naar de behandeling van psychische aandoeningen. Het gaat om een bedrag van 27,1 miljard euro. In totaal werd twee jaar geleden in de zorg 87,8 miljard euro uitgegeven, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag.