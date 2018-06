Jongetje dat door Mamoudou werd gered uit huis geplaatst

De vader van het jongetje wordt waarschijnlijk vervolgd. Hij werd vlak na de redding aangehouden, omdat hij niet goed op zijn zoontje had gelet. De moeder was op dat moment niet in Parijs.

De video van de spectaculaire reddingsactie ging eerder viral op sociale media. De 22-jarige Gassama klauterde van balkon naar balkon om een jongetje te redden dat aan een balkonrand bungelde.

’Spiderman’ Gassama, inmiddels een Franse held, werd maandag ontvangen door president Emmanuel Macron, die aankondigde dat de held kan rekenen op de Franse nationaliteit.

