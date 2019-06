Opa maakt het redelijk na val met scootmobiel van trap Hoog Catharijne

De opa zag de trap mogelijk niet aankomen. Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - De man die maandagmorgen met een scootmobiel meters naar beneden viel in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht ’maakt het naar omstandigheden goed’. De opa is volgens familie aanspreekbaar „en heeft alweer praatjes, de bikkel”.