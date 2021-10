Amerikaanse man zit drie dagen in boom om politie te ontwijken

Toen de agenten eenmaal bij het huis aankwamen, ontsnapte de man door de boom in te klimmen. Hij had in 2013 een rechtszaak aangespannen tegen de NYPD en was bang dat ze hem gingen aanvallen. Thomas ging op een tak zitten, op ongeveer 10 meter hoog.

De politie probeerde van alles om hem eruit te krijgen: een drone, harde muziek en zelfs onderhandelaars kwamen naar de plek. Maar niks leek te helpen. Ondertussen kwamen steeds meer mensen bij de boom staan; zelfs een priester was naar de plek gekomen.

Tekst loopt door onder de tweet.

Plassen

Terwijl Thomas in de boom zat, schreeuwde hij dat-ie niet naar de gevangenis wilde, omdat hij bang was dat hij daar zou worden mishandeld. Uiteindelijk lukte het Erica Ford, vrijwilliger van de geestelijke gezondheidsgroep Life Camp, om hem te overtuigen om uit de boom te komen. Zij vroeg of de politie het gebied kon verlaten, zodat ze rechtstreeks met Thomas konden praten. De man kwam naar aanleiding van het gesprek met haar weer naar beneden. Het was toen vrijdag 17.00 uur.

Ford heeft de man vervolgens naar een ziekenhuis gebracht voor een medische evaluatie. Toen hij uit de boom kwam, is hij niet gearresteerd. Het is nog niet duidelijk of de man wordt beschuldigd van zijn tijd in de boom.

Thomas heeft zijn behoeftes, zoals plassen, vanuit de boom gedaan. Hij overleefde van voedsel dat hij van agenten op donderdag kreeg. Op een gegeven moment at hij zelfs bladeren.