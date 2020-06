Mysterieus object ontdekt diep in het heelal

Als een grote ster sterft, implodeert hij en blijft een zwart gat achter. Kleine sterren ontploffen als een supernova en laten neutronensterren achter. Maar tussen die twee zat tot nu toe een gat: de grootste neutronenster is 2,5 keer zo zwaar als onze zon, het lichtste zwarte gat heeft 5 keer de massa van de zon. Het object dat nu is gevonden, is het eerste dat daar tussenin zit. „We hebben decennia gewacht op het antwoord op dit mysterie. We weten niet of dit de zwaarste neutronenster of het lichtste zwarte gat is, maar het breekt hoe dan ook een record”, verklaart onderzoekster Vicky Kalogera.

Het object werd ontdekt bij zijn eigen ondergang. Lang geleden ging hij samen met een zwart gat dat 23 keer zo zwaar was als onze zon. Daardoor ontstond een nieuw zwart gat, dat 25 keer zo zwaar is als de zon, op 800 miljoen lichtjaar afstand. De fusie slingerde een zogenoemde zwaartekrachtgolf door het heelal, een trilling in de vezels van het universum, als de rimpels wanneer iemand een steen in een vijver gooit. Die golf kwam op 14 augustus vorig jaar langs de aarde. De trilling werd gemeten en toen wetenschappers de bron zochten, ontdekten ze het vreemde object.

Einstein

Albert Einstein opperde ruim honderd jaar geleden dat het heelal bestaat uit ruimte en tijd, die één geheel vormen. Einstein noemde dit ruimtetijd. Bij een grote gebeurtenis kan ruimtetijd uitrekken of krimpen. Die trillingen heten zwaartekrachtgolven. Pas sinds een paar jaar bestaan er detectoren die gevoelig genoeg zijn om de rimpelingen te meten. In de Verenigde Staten staan twee van zulke meetinstrumenten en in Italië staat een Europese detector, waar ook Nederland bij betrokken is. Nederland wil de grootste detector ter wereld binnenslepen, de Einstein Telescoop. Die moet bestaan uit drie tunnels van elk 10 kilometer lang, diep onder de Limburgse heuvels.