’Minder files door lagere wegentaks’

De auto wordt hier torenhoog belast en bijna geen enkele wagenbezitter weet meer precies hoe het zit met de kosten rondom zijn of haar autobezit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er geen storm van protest was toen de belasting op de verzekeringspremies onlangs met maar het liefst 21 procent werden verhoogd.

Behalve allerlei maatregelen zoals eerder ritsen, flitsen en het corrigeren van onnodige ’flessenhalzen’, zijn er toch nog mogelijkheden voor een betere doorstroming van het verkeer. Met een verlaging van de wegenbelasting b.v.– die wordt gecompenseerd voor de overheid met minder filekosten - zullen veel weggebruikers best willen meewerken aan een afname van de files door middel van hun ’even of oneven’ kenteken te kiezen voor bepaalde dagdelen of weekdelen waarop zij hun auto zullen laten staan. Veel forenzen kunnen niet schuiven met hun autogebruik maar veel anderen kunnen dat wel. Nu zijn het de vele files de de keuzemogelijkheid van de reisuren juist beperken. Minder files betekent ook makkelijker een reis plannen.

Arie N. van den Berg,

Naaldwijk