Premium Het beste van De Telegraaf

’De meesten speelden hier van jongs af aan’ De spelers van deze voetbalclub stapten allemaal op een gammel bootje naar Europa

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Een afgebladderde graffiti-tekening in het voetbalgekke Ghardimaou herinnert aan het nationale team van Tunesië. Ⓒ Foto’s de Telegraaf

Voetbalclub Ghardimaou is de trots van de gelijknamige Tunesische stad. Het is een van de oudste verenigingen van het land, maar dit voorjaar moest de club zich noodgedwongen terugtrekken uit de nationale competitie. De coach had niet genoeg spelers meer om op te stellen. Bijna alle voetballers zijn de afgelopen jaren naar Europa getrokken, in de hoop op een betere toekomst.