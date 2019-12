Monika (12) na tien dagen bevrijd uit klauwen pedoseksueel

Monika (inzet) zou in een schuur bij de boerderij zijn teruggevonden. Ⓒ Lokale media

BELGRADO - De 12-jarige Monika die in Servië tien dagen is vastgehouden door een 46-jarige veroordeelde pedoseksueel, is levend teruggevonden. Volgens lokale media was ze aanspreekbaar toen ze in een boerderij bij het plaatsje Pasjaca werd aangetroffen.