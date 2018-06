Verontwaardiging over publicatieverbod na arrestatie Tommy Robinson

De 35-jarige radicale islamkritische Brit kreeg vrijdag 13 maanden cel opgelegd, nadat hij als burgerjournalist opnames had gemaakt bij een rechtbank. Bij de zedenzaak stonden 29 Brits-Pakistaanse mannen terecht. Dat meldt de NOS.

Robinson werd gepakt wegens verstoring van de openbare orde en opruiing. Afgelopen weekend waren er honderden demonstranten op de been in Londen om te demonstreren voor de vrijlating van Robinson.

Mediaverbod

Aandacht in de media zou er voor zorgen dat de zaak, waarbij een jury aanwezig is, zou kunnen worden beïnvloed. Dat zei de rechter.

Een demonstrant tijdens de protesten in Londen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Onbegrip

Op sociale media is er veel ophef over het verbod. Men spreekt van censuur. PVV-leider Geert Wilders heeft via Twitter vragen gesteld aan de minister Blok van Buitenlandse zaken over de veroordeling van Robinson.