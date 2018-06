Rechtbank Roermond: eerste genderneutrale paspoort

Bij de geboorte van de betrokkene kon het geslacht niet worden vastgesteld, waarop de ouders het kind lieten registreren als jongetje omdat dat gemakkelijker zou zijn. Tijdens de puberteit bleek dat de persoon zich geen man voelde, waarop medische behandelingen volgden om een vrouw te worden. Ook dat geslacht bleek niet te passen, omdat de persoon in kwestie zich genderneutraal voelt.

Eerder werd wens afgewezen

De wens om te worden erkend als iemand die noch man noch vrouw is, werd in 2007 nog afgewezen door de Hoge Raad, omdat de tijd daar niet rijp voor zou zijn. De rechtbank in Roermond oordeelde dat die tijd nu wel is gekomen, gezien de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

Volgens de rechtbank is sprake van „een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie” als iemand zich niet als genderneutraal kan laten registreren.

Politiek aan zet

Om een registratie als derde gender mogelijk te maken is een wetswijziging nodig, maar de rechter kon wel het verzoek van de officier van justitie toewijzen voor de bewoording ’geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’. Daarbij stelt de rechtbank nadrukkelijk dat de politiek nu aan zet is.