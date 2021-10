Eerst nog buien, later in de week vaak droog en iets warmer

Dat voorspelt Weer.nl. De buien vallen dinsdag in de ochtend in het hele land, in de middag komen ze vooral nog ten zuiden van de grote rivieren voor. In de rest van het land is het dan al overwegend droog en komt de zon er vanuit het noorden er steeds vaker door. Op de meeste plaatsen wordt het in de middag 14 graden. In de avond en nacht kan nog een lokale bui vallen.

Woensdag wisselen perioden met zon en wolken elkaar af. Op een lokale bui na blijft het droog en de temperaturen liggen weer rond de 14 graden. Donderdag wordt het met 15 tot 17 graden iets zachter. In de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend passeert een storing met enige regen, maar in het weekend brengt een hogedrukgebied rustig weer met af en toe zon. Overdag wordt het rond de 14 graden.