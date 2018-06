PVV boos om ’snoepreisje’ Haagse wethouder

De PVV spreekt van een snoepreisje. De ’delegatie’ is onderweg naar Houston om het stukje maan op te halen dat in het Haagse museum Museon komt te liggen. Zo meldt RTL Nieuws.

„Het is een bijzondere vracht”, twitterde de Haagse wethouder maandagochtend voor zijn vertrek. De maansteen is in december 1972 tijdens de Apollo 17-missie meegenomen naar de aarde.

Kosten

De wethouder zit de komende termijn niet meer in het college. Daarom spreekt de PVV van een snoepreisje. Leden van de partij eisen tekst en uitleg. De woordvoerder van wethouder Klein laat aan RTL Nieuws weten dat de reis zo’n 4000 euro kost. „Dat wordt inderdaad door de belastingbetaler betaald”, aldus de woordvoerder.