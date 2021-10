Ook Oostenrijk komt met verplichte coronapas voor werknemers

Werkgevers moeten bij overtreding 3600 euro betalen, aldus de regering van het land. Boetes kunnen worden vermeden door handhaving van de regels door werkgevers en door de mogelijkheid thuis te werken voor wie weigert zijn toestand aan te tonen. Er gelden uitzonderingen voor werknemers die niet geregeld in contact komen met andere mensen, zoals vrachtwagenchauffeurs.

De Alpenrepubliek kampt inmiddels weer met het hetzelfde aantal besmettingen als ruim een half jaar geleden. Bijna 62 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: Nederland zit al op een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent. Oostenrijk telt ruim elfduizend coronagerelateerde doden op een bevolking van negen miljoen.

Eerder kwamen Italië en bijvoorbeeld ook de VS met min of meer dezelfde maatregelen. In sommige sectoren levert dat meer krapte op op de arbeidsmarkt, zoals een tekort aan zorgpersoneel of agenten.