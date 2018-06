IS-vrouwen dagen Belgische minister Justitie

De vrouwen komen uit Borgerhout bij Antwerpen en werden in maart nog bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en 6000 euro boete omdat ze naar Syrië waren vertrokken. De twee reisden vijf jaar geleden naar het conflictgebied, in navolging van hun inmiddels gesneuvelde mannen.

Met hun minderjarige kinderen zitten ze nu in een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië. Ze willen dat de kinderen terugkeren naar België en hebben een advocaat ingeschakeld. Ze vinden dat minister Koen Geens in gebreke blijft.

Child Focus wil dat de overheid alle kinderen met een Belgische moeder of vader uit het conflictgebied terughaalt naar België. Er zouden momenteel circa 145 minderjarigen in het gebied verblijven.