Boze man geeft agent stoot in gezicht

Na een blaastest liep het bij een controle in Amsterdam uit de hand. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - Een 50-jarige man uit Leidschendam is in de nacht van zondag op maandag in Amsterdam opgepakt, nadat hij een agent een vuistslag in het gezicht had gegeven. De politieman liep daarbij lichte verwondingen op. Hij en zijn collega doen aangifte, meldt de politie.