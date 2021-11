Vuurwerkvangst explodeert: nu al meer onderschept dan in heel 2020

Via de vuurwerkbarometer publiceert het OM wekelijks hoeveel vuurwerk er in beslag is genomen. Uit deze vuurwerkbarometer blijkt dat er de afgelopen jaren een stijging is te zien in het aantal kilogram illegaal vuurwerk dat wordt gevonden. In 2019 stond de teller op 61.429 kilo en in 2020 op zo’n 123.000 kilo. Dit jaar steekt er met circa 150.000 kilo met kop en schouders bovenuit.

Taskforce

Of er daadwerkelijk meer illegaal vuurwerk in omloop is, is lastig te zeggen. De opsporing naar het illegale knalwerk is sinds maart 2020 namelijk ook fors geïntensiveerd. „Sinds vorig jaar is er een speciale taskforce opgericht, om de handel in illegaal vuurwerk te stoppen”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Elke politie-eenheid heeft een coördinator gekregen die zich richt op de opsporing van de illegale explosieven. Deze opsporing beperkt zich niet enkel tot de maanden in aanloop naar de jaarwisseling. „Er zitten veel meer mensen bovenop en opsporing gaat het hele jaar door.”

Wat wel vaststaat, is dat het gevonden vuurwerk steeds zwaarder en gevaarlijker wordt. Vanaf 2019 werden voor de consument de zware knallers, zoals vuurpijlen en single shots, al verboden. „Dus bijna al het vuurwerk dat we vinden is professioneel vuurwerk, en derhalve illegaal. Maar we zien dat dit vuurwerk ook steeds zwaarder wordt. Er zit meer flitspoeder in, wat wil zeggen dat het vuurwerk gigantisch veel kracht heeft. Het kan dus ook meer schade aanrichten.”

Criminelen

Ook zien het OM en de politie dat de handel in vuurwerk professionaliseert en criminelen aantrekt. „Je ziet steeds vaker dwarsverbanden tussen de handel in vuurwerk en bijvoorbeeld de handel in drugs”, legt een woordvoerder van het OM uit. Maar, criminelen zijn ook frequenter zelf afnemer van het illegale knalwerk. „De explosieven worden bijvoorbeeld ingezet voor plofkraken of om mee te intimideren en bedreigen.”

Munitiebunker

Dat de cijfers van de illegale vuurwerkvangst nu al door het dak gaan, is vooral te danken aan een gigantische partij vuurwerk die de politie vorige maand op het spoor kwam. Net over de Twentse grens werd er in Duitsland 120 duizend kilo illegaal vuurwerk geconfisqueerd. Het knalwerk lag opgeslagen in oude NAVO-munitiebunkers en had vermoedelijk de Nederlandse markt als eindbestemming.