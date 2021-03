Koningspaar niet nodig als vrijwilliger in stembureau

Het koninklijke aanbod is door de gemeente Den Haag, waar het paar woont, afgeslagen omdat er al voldoende vrijwilligers waren, zo voegde de koning eraan toe. Hij reageerde op een opmerking van Hans Klok, de teamcoördinator Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die vertelde over de landelijke werving die het ministerie had opgezet om stemlokaalleden te vinden. "Normaal is dat een zaak voor de gemeenten, maar dit keer hebben we daarbij geholpen", aldus Klok.

Willem-Alexander liet zich bijpraten over de manieren waarop er coronaproof kan worden gestemd. Aan het eind van het online-bezoek zei hij dat hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen van hun democratisch recht gebruik zullen maken en naar de stembus gaan.