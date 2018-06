Zo bestrijd je alle insecten in huis

De bond start met algemene adviezen:

Geen lokvallen binnen gebruiken, dat trekt alleen maar aan.

Plaats ramen en horren, dicht naden en kieren.

Houd alles, inclusief de vloer, schoon van voedselresten

Wespen

Hang geen vallen met suikerwater op. Dat lokt alleen maar.

Buiten eten? gezicht en handjes van je kids snel schoonmaken.

Wespen doden doe je met een vliegenmepper.

Wespennest alleen door professional laten verwijderen.

Ramen tegen elkaar openzetten. Insecten haten tocht.

Muggen

Horren voor deuren, ramen en ventilatiegaten.

Vooral ’s avonds en ’s nachts alles dichthouden.

Voorkom stilstaand water (gieters, goten, potten).

Klamboe boven je bed of smeer je in met antimuggenmiddel.

Vliegen

Sluit afval- en compostbak goed af. Ook hier: horren.

Aanrecht schoonhouden, vaat afspoelen, vloer kruimelvrij.

Ramen tegen elkaar open zetten.

Hang kleefstrip op.

Plaats vliegenlamp (niet in de keuken!)

Fruitvliegen

Alle voedsel inclusief kruimels weg.

Laat rijp fruit niet liggen.

Verschoon water bloemenvaas regelmatig.

Check kamerplanten waar ze vaak in zitten.

Ook hier: zet ze op de tocht.

Verjaag ze met kruidnagel, lavendel.

Zet een basilicumplantje naast de fruitschaal

Leg knoflook tussen het fruit.

Gebruik geen schoonmaakmiddel met bv citroengeur.

Zuig ze op met stofzuiger en gooi stofzak weg.

De bond heeft een tip voor het maken van een fruitvliegval. Je mengt appelazijn en wat siroop of suiker in een schaaltje. Dat schaaltje dek je af met folie. En daar prik je weer gaatjes in. Einde fruitvliegjes.

Mieren

Zoek het nest, vaak in een bloempot of onder tegel.

Kokend water is onnodig, ze vluchten ook voor koud water.

Moeten ze toch dood: schaaltje bakpoeder vermengd met suiker.

Aanrecht en vloer brandschoon houden.

Leg munt, lavendel, kruidnagel of basilicum op hun looppad.

Sprenkel azijn op het paadje.

De Consumentenbond is geen groot voorstander van chemische middelen, maar schrijft dat die uiteindelijk soms toch nodig zijn.

In bestrijdingsmiddelen uit de winkel komen twee soorten gifstoffen veel voor: pyrethroïden en neonicotinoïden. Ze zijn beide schadelijk bij inademing en inname. De eerste worden ook vaker in verband gebracht met allergische huidreacties.