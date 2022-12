Russische onderminister van Defensie leeft in weelde terwijl de bommen op Oekraïne vallen

Het echtpaar Ivanov leeft een luxebestaan – maar ondertussen had de gemiddelde Rus het ook voor de start van de westerse sancties al zwaar. Die kloof is alleen maar groter geworden. De Russische top viert dure feesten in het buitenland, geeft duizenden euro’s uit en gebruikt Instagram om hun weelde te showen. Opvallend, want Instagram is verbannen uit Rusland. Een maand na de start van de invasie, vloog Svetlana nog even naar Engeland om haar zoon te bezoeken. Ondenkbaar voor de gemiddelde Rus, die het land amper kan verlaten.

‘Wederopbouw’

Volgens Amerikaanse media zou Ivanov nu zelfs geld opstrijken van de ‘wederopbouw’ van het door de Russen kapot geschoten Marioepol. Zij melden dit gebaseerd op bronnen uit de kring rond de opgesloten oppositieleider Navalny, die beslag zouden hebben gelegd op 8000 gelekte emails.

Zij stellen dat het echtpaar Ivanov de afgelopen zes jaar met miljoenen smeet. Het geld ging onder andere naar dure huizen, jachten, luxe feesten in Istanbul, horloges, antiek en jaarlijkse vakanties in Saint-Tropez. Zij zouden dit kunnen betalen door de bouw van woningen, onder meer in het bezette Marioepol.

Het echtpaar zou gescheiden zijn, waardoor Svetlana niet op de westerse sanctielijsten staat. Maar of ze werkelijk uit elkaar zijn, is niet te bevestigen.