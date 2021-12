Prikplicht in Oostenrijk voor kinderen vanaf 14 jaar: forse boete voor weigeraars

De algemene vaccinatieplicht behoort tot de strengste maatregelen die in heel Europa worden genomen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. De maatregelen moeten nog wel worden goedgekeurd door het parlement van het circa 9 miljoen inwoners tellende land, maar daar lijkt voldoende steun te zijn. De regering van Oostenrijk heeft steeds benadrukt dat vaccinatieweigeraars niet worden opgesloten. Maar ze kunnen wel op een fikse boete rekenen, oplopend tot bijna vierduizend euro.

Minister van Grondwettelijke Zaken Karoline Edtstadler zegt dat ruim een miljoen Oostenrijkers niet zijn gevaccineerd. „Dat is te veel”, vindt ze. Er was al gerekend op een leeftijdsgrens van 14 jaar voor de vaccinatieplicht. Edtstadler zei eerder al in de media dat het volgens juristen lastig zou zijn om zo’n regel in te voeren voor kinderen die nog jonger zijn.

Coronaprotest

Eerder deze maand gingen 40.000 mensen in Wenen de straat op tijdens een demonstratie tegen de lockdown in Oostenrijk en de vaccinatieplannen. Demonstranten droegen borden met teksten als „Ik zal voor mijzelf beslissen”, „Make Austria Great Again” en oproepen tot nieuwe verkiezingen. „Ik ben hier omdat ik tegen gedwongen vaccinaties ben. Ik ben voor mensenrechten en de schending van mensenrechten moet worden gestopt”, zei een actievoerder tegen het Britse persbureau Reuters. „We beschermen onze kinderen”, zei een ander. Ook waren pakweg 1500 tegendemonstranten de straat op gegaan.

In Oostenrijk zijn sinds het begin van de pandemie zo’n 1,2 miljoen mensen besmet geraakt en ruim 12.000 coronadoden geregistreerd.