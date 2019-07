Kinderen kunnen straks vier wettelijk erkende ouders hebben. Verder krijgen niet-biologische ouders meer rechten. Met ’deelgezag’ krijgen ze meer inspraak. De Staatscommissie Herijking ouderschap pleitte in 2016 al voor vier ouders. In het kabinet maakte D66 zich hier sterk voor, terwijl CDA en ChristenUnie er weinig in zagen.

Bij het draagouderschap moet volgens de plannen al voor de geboorte duidelijk zijn wie de ouders zijn. Dat moet dan bij de rechter worden geregeld. Elk draagmoederschap zal in een register worden vastgelegd zodat kinderen altijd hun biologische ouders kunnen terugvinden. Op de geboorteakte komt de naam van de wensouders.

Ook wordt draagmoederschap in het buitenland mogelijk. Verder komt er op korte termijn nog een onderzoek naar de vergoeding die er moet komen voor de kosten van het draagmoederschap.

De ministerraad buigt zich vrijdag over de plannen.

