Milheeze in de ban van boerderijdrama: drugs op afterparty

Ⓒ GinoPress B.V.

MILHEEZE - In het Brabantse peeldorpje gonst het van de geruchten over wat er zaterdagnacht toch gebeurd kan zijn bij een boerderij aan de Peeldijk. Daar werden een dode en een zwaargewonde gevonden na een nachtelijk feestje. „Het is gevaarlijk om te zeggen, maar wij dronken vroeger veel bier, maar dan zonder verder iets hè. Tegenwoordig komt er nog wel eens een pilletje bij kijken. Het zou me niks verwonderen als dat een rol heeft gespeeld.”