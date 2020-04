Aantal coronapatiënten op ic daalt met 33 naar 1384

De totale ic-capaciteit bedraagt 2400. Van die bedden zijn zo’n 500 bestemd voor niet-coronapatiënten. Inmiddels liggen er daarvan 375 op de afdeling.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, bevinden we ons momenteel op een ‘plateau’. Dat kan echter in gevaar komen als we ons niet aan de regels houden, dus vindt hij dat er pas over versoepeling van de maatregelen kan worden gesproken als het aantal coronapatiënten op de ic onder de 1000 is gedaald.