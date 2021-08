Premium Het beste van De Telegraaf

’Slachtoffer had geen shirt aan’ Ontvoerde en mishandelde man belde aan bij portiek Delft: ’Bel alsjeblieft 112’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Een gewonde man voor hun portiekdeur vroeg ’alsjeblieft zo snel mogelijk noodnummer 112 te bellen’. Ⓒ ANP/HH

DELFT - Het moet een zeer angstig moment zijn geweest voor de bewoners die woensdagochtend, kort na middernacht, een hulpkreet hoorden door hun intercom. Een gewonde man voor hun portiekdeur vroeg ’alsjeblieft zo snel mogelijk noodnummer 112 te bellen’. Het bleek de 56-jarige man die bij een mogelijke vergisontvoering was meegenomen, en kort voor zijn smeekbede op straat was gedumpt in Delft.