Milieuactivisten leggen viezigheid Tata Steel vast met webcam die altijd aan staat

De beelden zijn voor iedereen te zien op de website van Frisse Wind.nu, op een livestream die de beelden 24 uur per dag uitzendt. De beelden zijn van haarscherpe kwaliteit en de activiteiten bij onder meer de Oxystaalfabriek, slakverwerking, kooksfabriek 2 en de beide hoogovens zijn te zien. De camera draait om de paar seconden naar een nieuwe kijkhoek, om zo het terrein vanaf een duintop in Wijk aan Zee zo volledig mogelijk in beeld te brengen.

Frisse Wind.nu denkt erover om nog meer camera’s op te hangen. Sanne Walvisch: „Het is bizar dat de handhavende instanties anno 2022 nog zo weinig technologie inzetten bij het monitoren en handhaven van risicovolle bedrijven als Tata Steel. Het toezicht hangt nu af van meldingen door Tata Steel zelf en enkele fysieke bezoeken die inspecteurs op jaarbasis doen. De technische mogelijkheden zijn legio. Daarom hebben we opnieuw besloten dit zelf te doen. Via de livestream kunnen we 24/7 mee- en terugkijken en de incidenten en overtredingen die we waarnemen doorgeven aan handhavers.”

De stichting roept de achterban op om online mee te kijken en overtredingen te melden.