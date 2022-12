Inval bij hardleerse horrorfokker in Eersel: ’Honden leven nog steeds in smerige hokken’

Een woordvoerster van de NVWA zegt dat het om een herinspectie gaat, nadat bij eerdere inspecties allerlei misstanden werden ontdekt. Gecontroleerd wordt of de fokker verbeteringen heeft aangebracht in de leefsituatie van de talloze dieren in zijn bedrijf. House of Animals startte naar eigen zeggen een onderzoek. Uit undercoverbeelden blijkt dat er zo’n 500 tot 600 honden in te kleine smerige hokken leven op een vaak kale vloer. Hun drinkwater is zwaar vervuild en de honden krijgen rauw vlees, dat in de hokken blijft liggen tot het bedorven is. Het lawaai is oorverdovend. Puppy’s worden op geen enkele wijze gesocialiseerd en de beelden tonen zeer getraumatiseerde honden met kennelsyndroom. Ook wordt de dieren aantoonbaar medische zorg onthouden, zo laat de dierenwelzijnsorganisatie weten.

House of Animals heeft een kort geding tegen de NVWA aangespannen om met spoed in te grijpen en de honden daar weg te halen. Donderdag is bekend geworden dat het kort geding bij het College van Beroep op 2 januari 2023 zal plaatsvinden. Karen Soeters van House of Animals: „Ik ben heel blij dat het college zich net als ik zorgen maakt en zich de zaak aantrekt en spoedeisend acht. Wij eisen dat de honden worden beschermd tegen de houder door ze elders onder te brengen en ze alle medische zorg die ze nodig hebben te bieden.”

Rattengif

Na een eerste reportage en publicaties over de horrorfokker in Eersel meldden zich behalve kopers van een puppy ook veel oud-medewerkers. De verklaringen die zij geven zijn zeer schokkend en bevestigen de eerdere aantijgingen tegen de horrorfokker, gebaseerd op undercoverbeelden. De oud-medewerkers vertellen over honden die werden gedood met een schietmasker voor varkens en geïnjecteerd met vloeibaar rattengif. Dagelijks moesten medewerkers met een emmer langs de hokken om de dode pups eruit te halen. Pasgeboren pups stierven op de koude vloer. Sommige moederhonden waren zo getraumatiseerd dat ze hun eigen pups doodbeten, zo stelt House of Animals.

De eigenaar van Hondencentrum Kwispel en Zo liet donderdag in een reactie weten dat hij ermee gaat stoppen. „Zo gauw als ik de honden tegen een redelijke prijs kan verkopen, stop ik ermee”, zei hij. Dat zal niet binnen twee weken zijn, zoals de rechtbank hem oplegde. „Ik ben in hoger beroep gegaan”, liet hij weten. Volgens de eigenaar is House of Animals een „criminele organisatie” die niks met dieren opheeft en alleen op geld uit is. „Ze lichten de zaak op, liegen en maken alles kapot”, zei hij.