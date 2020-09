Coalitie sluit akkoord: Nederland neemt 100 migranten uit kamp Moria op

Het is het resultaat van de toenemende druk vanuit linkse hoek op de coalitiepartijen CDA en VVD. Het zou gaan om 50 minderjarigen, en 50 kwetsbaren.

De partijen krijgen er wel wat voor terug. „Er is altijd een balans als je iets afspreekt,” reageert VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die benadrukt dat het voor nu om een advies aan het kabinet gaat.

De asielzoekers worden van het jaarlijkse migrantenquotum afgetrokken dat VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft vastgesteld. Dat aantal ligt op 500, en Nederland zou het benodigde target nog niet hebben behaald. Ook eventuele nareizigers worden van dit aantal afgetrokken, is de belofte. Daarnaast gaat de straf voor mensensmokkel omhoog met twee jaar en wordt het openbare orde-criterium verruimd. Dat houdt in dat autoriteiten sneller kunnen optreden tegen overlastgevende statushouders.

Brandstichting

Het asielkamp op Lesbos werd woensdag nagenoeg geheel verwoest door een vermoedelijk aangestoken brand. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd. Meerdere partijen waaronder PvdA en GL zetten het kabinet al sinds woensdagochtend onder druk om 500 minderjarigen uit Moria hiernaartoe te halen.

In de coalitie is de kwestie een heet hangijzer. CU en D66 zijn nooit wars geweest van het opvangen van de vluchtelingen, maar zijn gebonden aan het regeerakkoord met daarin de afspraak dat niet te doen. VVD en CDA stonden er tot dusverre compleet anders in, maar het werd steeds duidelijker dat de druk vooral het CDA te veel werd. Door de draai van CDA kwam VVD in een lastig parket.

Oppositieleider Wilders (PVV) kraakt het compromis. „VVD wéér door de knieën. 100 asielzoekers naar Nederland. Het in de fik steken van opvangkampen wordt vanaf nu beloond met een ticket naar Nederland. Ik word er kotsmisselijk van”, twittert hij.

Bekijk ook: Binnenhof tobt over Moria

Telegraafverslaggever Wierd Duk ziet de dakloze migranten liever opgevangen worden in de regio. Anders houden we een systeem van mensensmokkel en illegaliteit in stand, zegt hij in een nieuwe podcast.