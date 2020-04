Aanhoudingen voor schoten op woning Gasselternijveen

Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Gasselternijveen, een 23-jarige man uit Appingedam en een 26-jarige man uit Groningen. Zij zitten nog vast.

De politie kreeg maandagavond meerdere meldingen dat geschoten zou zijn op een woning aan de Parachutistenstraat in Gasselternijveen. Dankzij ooggetuigen werd gezocht naar een auto, die later in Appingedam staande kon worden gehouden. In de auto werden behalve de verdachten twee balletjespistolen aangetroffen. De politie vermoedt dat daarmee op de woning is geschoten. Waarom dat gebeurde, is niet bekend.