Man in been geschoten op plein bij supermarkt in Tilburg

Ⓒ Eye4images

TILBURG - In Tilburg is zondagavond een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde aan het Bart van Peltplein in de Brabantse stad, zo laat de politie weten. Daar staat onder meer een supermarkt, die open was toen de schietpartij gebeurde.