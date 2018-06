Verdachte laat penis zien in rechtbank om onschuld te bewijzen

Desmond James werd uit een groep foto’s door de vrouw aangewezen als de mogelijke dader. Tijdens de rechtszaak afgelopen week zei zijn advocaat dat de penis van zijn cliënt donkerder is dan de rest van zijn lichaam. En er is maar één manier om dat te bewijzen.

Volgens rechter Elpedio Vitale had James inderdaad het recht om zichzelf te verdedigen door middel van het tonen van zijn geslachtsdeel. En zo geschiedde.

’Hard bewijs’

De jury, bestaande uit twee vrouwen en zes mannen, waren niet gewaarschuwd door de rechter dat ze dit „harde bewijs” gingen zien. Wel had hij gezegd dat er bewijs zou worden ingebracht in de zaak dat „gevoelig ligt en zeer persoonlijk is”, aldus de New York Post.

Dus liep James naar voren en ging hij in het midden staan. Hij liet zijn broek zakken, deed zijn shirt omhoog en liet zijn penis zien. Zo stond hij daar tien seconden lang terwijl hij niets zei, aldus getuigen die erbij waren.

’Jurylid keek weg’

De jury reageerde geschokt. Zeker één jurylid keek weg toen James probeerde zijn zaak hard te maken. Anderen in de rechtszaal hadden moeite om hun lach te onderdrukken. Vervolgens trok James zijn broek weer omhoog.

Desmond James Ⓒ New Haven Police Department

„Je zag een penis die donkerder is dan de rest van zijn huid. Alleen al om die reden moet je hem wel laten gaan”, aldus de advocaat van James, Todd Bussert.

’Foto’s kunnen vertekend zijn’

Volgens de advocaat was het ook noodzakelijk dat zijn cliënt zijn penis liet zien, omdat foto’s een vertekend beeld konden geven. „Dan kan je ook vragen krijgen over lichtinval en fotobewerking”, aldus Bussert.

De advocaat merkte ook op dat er iets meer mensen dan normaal aanwezig bij de rechtszaak toen James zich probeerde te verdedigen door zijn penis in te brengen als bewijs. Medewerkers van de rechtbank hadden elkaar ingelicht over de bijzondere bewijsvoering die zich in de rechtbank af zou gaan spelen.

’Wat was dat?’

De aanklager, Stacey Miranda, beweerde dat het tonen van de penis alles behalve bewijs was. „Jullie hebben de penis van de verdachte gezien. Wat was dat”, vroeg Miranda zich af.

„Het is zes jaar later. Hebben we enig idee wat zij die nacht precies heeft gezien? Hoe zijn manscaping er toen uit zag? Welk licht er toen op scheen?”, aldus Miranda die het ingebrachte bewijsstuk in twijfel trok.

Niet schuldig, wel achter tralies

De rechtbank van New Haven besloot Desmond James vrijdag, twee dagen na het laten zakken van zijn broek in de rechtszaal, niet schuldig te verklaren. Wel blijft hij nog geruime tijd vastzitten.

De twintiger werd in het verleden namelijk veroordeeld tot 65 jaar cel voor de verkrachting van een 10-jarig meisje tijdens een woninginbraak.