Warmste 28 mei ooit gemeten

Het kwam maandagmiddag ook voor het eerst dit jaar tot tropische temperaturen. In Gilze-Rijen, Deelen en Hupsel werd het tropisch warm. Hupsel (in de Achterhoek) had om 15:10 uur de primeur. Uiteindelijk werd het in Deelen (nabij Arnhem) het warmst.

Ⓒ Weeronline

Dit jaar is de eerste lokale tropische dag aan de vroege kant. Het scheelde weinig of we hadden op 19 april een nieuw vroegterecord genoteerd. In Lelystad werd het toen al 29,6 graden. Afgelopen zaterdag, 26 mei, kwam Lelystad opnieuw dicht in de buurt met 29,7 graden.

272 dagen geleden

Ook vorig jaar diende de eerste lokale tropische dag zich al vroeg in het jaar aan, namelijk op 17 mei. In 2016 moest gewacht worden tot 23 juni. De laatste keer dat het in ons land 30 graden werd was op 29 augustus. Dat is 272 dagen geleden.