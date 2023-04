Premium Het beste van De Telegraaf

Den Haag ruziet over stikstofdeadline 2030 of 2035, Van der Wal richt zich op 2025

Door Jantien de Boer Kopieer naar clipboard

Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof. Ⓒ ANP

Onder „de Haagse stolp” wordt volop geruzied over de deadline voor de halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Maar minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) heeft het naar eigen zeggen „scherp op de bril.” „Ik ben helemaal niet bezig met 2030 of 2035. Ik ben bezig met 2025.”