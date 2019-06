Yvette, Helga, Gruber en Herr Flick krijgen Allo Allo-monument

Van Allo Allo - een sitcom die speelt in bezet Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog - verschenen negen series in tien jaar tijd. Ook in Nederland waren de verwikkelingen in de komedieserie rond het café jarenlang te zien op tv. Internationaal was het ook een hit. Volgens kenners behoort de serie tot de belangrijkste en beste Engelse komedies.

Hoofdrolspeler Gorden Kaye, alias cafébaas René Artois, maakt de onthulling niet mee. Hij overleed in 2017. Zijn vrouw Edith, in de serie vertolkt door Carmen Silvera, overleed in 2002.

De cast van Allo Allo. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een deel van de Allo Allo cast kwam in 2018 nog bij elkaar in Londen. Van links naar rechts: Vicki Michelle (Yvette), Richard Gibson, (Herr Flick), Guy Siner, luitenant Gruber en Kim Hartman (Helga). Ⓒ Hollandse Hoogte