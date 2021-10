Sigrid Kaag spreekt in rechtbank over impact doodsbedreiging

Tijdens de politierechterzitting staat een 43-jarige man terecht die niet alleen Kaag, maar ook demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge met de dood zou hebben bedreigd. De in Spanje woonachtige Nederlander zit ruim een week vast. Hij is in het weekend van 2 oktober aangehouden tijdens een bezoek aan Nederland.

De man zou de dreigende teksten hebben geplaatst op Facebook, op de openbare Facebookgroep van D66 in Noord-Brabant en de Facebookpagina van De Jonge. „Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 24.00 uur Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren”, zou de verdachte onder de profielnaam X op 30 september hebben geschreven.

Twee weken eerder zou de man Hugo de Jonge hebben bedreigd. „Vanaf morgen kunt u gerust elke seconde om u heen kijken. Ik betaal de eerste, tweede en ook de laatste kogel voor u! Ik zal er alles aan doen om dit Om dit Duits gedrag te stoppen. Heel Nederland knikt maar ja. Vanaf nu ben ik gestopt met knikken en onderneem ik actie!”