Woonwagenbewoners staken de bezetting van de chalets voor Oekraïners

De bezetters beloven de chalets uiterlijk vrijdagochtend om 09:00 uur te verlaten. In ruil daarvoor zet Van Iterson een regelmatig overleg met hen op over de aanleg van extra staanplaatsen voor woonwagens in de gemeente. Binnen drie jaar moet er nieuwe, al dan niet tijdelijke, plekken voor woonwagens zijn gerealiseerd. De wethouder belooft dat de gemeente een ’bovenmatig grote inspanning’ zal leveren.

Wachtlijst

De behoefte aan staanplaatsen is groot. Alkmaar heeft er 35, verdeeld over drie locaties. Daar komen er 12 bij in ’De Driehoek’, in het gebied tussen Vroonermeer-Zuid en Vroonermeer-Noord. Dat is al besloten, maar het is niet genoeg. De wachtlijst is inmiddels zo’n negentig namen lang. De vierde generatie woonwagenbewoners dient zich momenteel aan. En al zo’n veertig jaar komt er geen staanplaats bij.

Zowel het Rijk als het College voor de Rechten van de Mens riepen Alkmaar al eens om nu eindelijk eens serieus aan de slag te gaan.

Heftig

En dat is wat Van Iterson de geëmotioneerde bezetters beloofde te gaan doen. In een heftige vergadering op het terrein van voetbalclub Flamingo’s ’64, waar de twaalf chalets voor Oekraïners staan, zei de wethouder donderdag dat hij samen met de woonwagenbewoners op zoek zal gaan naar geschikte locaties.

Hij kreeg onmiddellijk om de oren dat Alkmaar in de afgelopen veertig jaar beloftes van zijn voorgangers nooit is nagekomen. ,,Uw beloftes stellen niets voor!”. Maar Van Iterson hield vol. ,,Ik wil dit oplossen, maar ik kan nu niet eventjes alle ellende van al die jaren zo maar wegvegen.” Na een belofte hoorden de woonwagenbewoners doorgaans niets meer. Ook daar wil de nieuwe wethouder van af. Elke acht weken gaat hij nu met ze om tafel.

Bruin

De actievoerders schoven in de vergadering oud-autohandelaar Jan Bruin uit Sint Pancras naar voren. Die heeft 5000 vierkante meter grond beschikbaar. ,,Daar mogen deze mensen zo op.” Bruin wil de grond aan de gemeente verkopen ten behoeve van een woonwagenkamp. Maar met een tijdelijke snelle oplossing voor de bezetters gaat hij ook akkoord.

Die zouden dan snel van het Flamingo’s terrein kunnen vertrekken en tijdelijk in woonwagens op zijn land kunnen gaan wonen. Van Iterson toonde zich blij met het aanbod, maar kon niet beloven dat deze illegale situatie door de vingers gezien zou gaan worden.

Ontruimen

Hij onthulde dat politie, justitie en de burgemeester eigenlijk het Flamingo’s terrein de afgelopen dagen al hadden willen ontruimen. Hij had dat nog even af kunnen houden door eerst met de bezetters te gaan praten. De vrees is dat ook andere groepen woningzoekenden tot bezettingen overgaan.

,,Daarom kan ik ook niet zeggen: we gedogen het straks wel, blijf maar lekker zitten daar bij meneer Bruin. Er hoeft maar één handhavingsverzoek van iemand in de buurt binnen te komen en we moeten wel ingrijpen.”

Toch zegde de wethouder toe dat hij en zijn ambtenaren na de vakantie zich over het aanbod van Bruin zouden buigen.