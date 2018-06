Steekpartij Zeist: zwaargewonde en aanhouding

Rond 13.20 uur vond de steekpartij plaats op de Chopinlaan. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer was aanspreekbaar. De man is naar het UMC in Utrecht gebracht.

Mogelijk bekenden

De aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk. Vermoedelijk waren de dader en het slachtoffer bekenden van elkaar, meldt RTV Utrecht.