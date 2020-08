Prinsjesdagdeal: lastenverlichting en nieuwe zorgbonus

Volgens ingewijden willen de coalitiepartijen volgend jaar een bonus van 500 euro uit kunnen delen aan het zorgpersoneel. Dat krijgt dit jaar een eenmalige belastingvrije uitkering van 1000 euro voor het harde werk op de piek van de coronacrisis.

De coalitie negeert daarmee een oproep vanuit de oppositie om de salarissen van zorgmedewerkers te verhogen. De regeringspartijen willen daar niet aan en blokkeerden zelfs een stemming over een voorstel van PVV-leider Wilders daarover door het Kamergebouw te ontvluchten. In plaats van een loonsverhoging komen de coalitiepartijen nu met een nieuwe bonus. Daarnaast komt er een commissie die gaat kijken hoe de tijd die de zorg in papierwerk moet steken kan worden verkleind.

Hypotheekrenteaftrek

Het dreigende ’h-spook’, een snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek, is weer van tafel verdwenen. Het onderwerp werd door D66 en ChristenUnie aangesneden, maar is voorlopig terzijde geschoven. Beide partijen hebben al wel aangekondigd dat het onderwerp wel weer onderdeel zal worden van de campagne richting de verkiezingen volgend jaar.

Voor burgers zit er toch nog een koopkrachtimpuls in. De coalitiepartijen willen het lage belastingtarief, dat loopt tot een inkomen van zo’n 68.500 euro per jaar, met ongeveer 1 procent verlagen.

Winstbelasting

De coalitie is het zoals verwacht eens geworden over het schrappen van de verlaging van winstbelasting voor bedrijven. In Den Haag klonk het al langer rond dat het in tijden van crisis, waarin mensen hun baan verliezen, geen pas zou geven om met een belastingverlaging te komen. Het tarief zou in het oorspronkelijke plan van 25 naar 21,7 procent gaan.

Daarom gaat er een streep door, maar alleen voor de taksverlaging van grotere bedrijven. Mkb’ers en ondernemers krijgen wel een belastingverlaging van 16,5 naar 15 procent. Het bedrijfsleven krijgt daarnaast een belastinghervorming te verwerken. De coalitie wil constructies waardoor bedrijven minder winstbelasting hoeven te betalen aanpakken.

Om de bedrijven te compenseren steekt het kabinet wel miljarden in een regeling waarin ondernemers een belastingaftrek krijgen als ze investeren. Dat gaat dan wel om investeringen die werkgelegenheid moeten opleveren. Het gaat wel om incidenteel geld, naar verluidt tot 2023, terwijl de verlaging van de winstbelasting structureel van tafel gaat.

Het is het tweede jaar op rij dat de taksverlaging voor bedrijven van tafel wordt geveegd. Vorig jaar was dat nog vanwege de onvrede van premier Rutte om het uitblijven van stevige loonsverhogingen van medewerkers, in de toen nog florerende economie.