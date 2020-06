Boek na 39 jaar teruggebracht, 5 euro boete

Ⓒ Twitter Bibliotheek Gelderland Zuid

GROESBEEK - Bij de bibliotheek in het Gelderse Groesbeek heeft iemand een boek teruggebracht die dat 39 jaar, 13 weken en 5 dagen eerder had moeten doen. Dat meldt de Bibliotheek Gelderland Zuid op sociale media. Omdat de bibliotheek werkt met een maximumboete per boek, was die nog redelijk betaalbaar: welgeteld 5 euro.