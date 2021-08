19-jarige Hilversummer aangehouden in zaak fatale mishandeling Mallorca

De Hilversummer wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van tweemaal poging doodslag.

Het eerste geweldsincident vond plaats rond een horecagelegenheid in El Arenal, meldt het OM, het tweede op de boulevard aan het strand van Palma de Mallorca. Daarbij kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven.

Van beide incidenten zijn beelden beschikbaar en, zowel in Spanje als in Nederland, zijn getuigenverklaringen opgenomen. Inmiddels hebben elf personen als getuige verklaringen afgelegd, meldt het OM, waarvan acht zelf ook aangifte hebben gedaan van tegen hen gepleegd geweld. Alle getuigen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Volgens het OM zijn er wel beelden van de mishandeling van Heuvelman, maar hierop zijn géén geweldshandelingen tegen hem te zien. ’Het slachtoffer van de schoppende beweging op de beelden die veelvuldig zijn gedeeld op internet, zo is uit Spaans onderzoek gebleken, is niet de 27-jarige man uit Waddinxveen’, zo staat in een persbericht.

Vorige week besprak verslaggever Marcel Vink een reconstructie over de fatale mishandeling in Mallorca.

Onderzocht wordt onder andere wat de exacte rol is van andere betrokkenen. ’Dat geldt vooral voor het geweld tegen het overleden slachtoffer. Op de beelden is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken. Duidelijk is dat nog niet al die personen zich hebben gemeld.’