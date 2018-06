COC: politiek besluit dichterbij

„Het COC pleit al een tijdje voor het terugdringen van geslachtsregistratie. Wij zien niet in waarom je het geslacht überhaupt zou registreren en waarom het in je paspoort zou moeten staan”, zegt COC-directeur Koen van Dijk. Hij hoopt dat de politiek er snel een besluit over neemt.

Ook de Stichting NNID, Nederlands Netwerk Intersekse/DSD noemt het een stap in de goede richting. „De uitspraak sluit uitstekend aan bij de oproep die dertig internationale intersekse organisaties deden in de zogenoemde Verklaring van Malta’”, zegt directeur Miriam van de Have van NNID. „Wij denken dat het afschaffen van de geslachtsregistratie door de overheid het einddoel moet zijn, maar deze uitspraak is een grote stap in de goede richting. Wel is het jammer dat deze uitspraak specifiek geldt voor intersekse personen.” NNID vindt dat iedere Nederlander deze optie moet hebben.

Transgender Netwerk Nederland verheugd

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is enorm verheugd door de uitspraak van de rechtbank in Roermond over genderneutraliteit. „De veelzijdigheid van geslacht valt niet te registreren, dat toont deze uitspraak. Het wordt tijd voor vrijheid van geslacht”, zegt voorzitter Brand Berghouwer van TNN. „Dit is revolutionair te noemen binnen het Nederlandse familierecht.”

De komst van de Transgenderwet van 2014 maakte al duidelijk dat genderidentiteit voor transgender personen leidend was en niet de geslachtskenmerken. Ze hoeven voor wijziging van geslacht alleen met een deskundigeverklaring naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Intersekse personen moeten nog wel naar de rechter om te bewijzen dat geslachtskenmerken en dus het geslacht anders zijn dan het bij de geboorte vastgestelde geslacht.