Gedetineerde overleden in cel Zaanstad

Volgens de woordvoerder gaat het om een natuurlijke doodsoorzaak. „Er is eerste hulp verleend door medewerkers, later ook door de ambulancedienst. Dat heeft niet mogen baten.” Vanwege privacy kan de woordvoerder niks kwijt over de identiteit van de gedetineerde.

De woordvoerder kan niet bevestigen dat de gevangene epilepsie had en dat hij in quarantaine zat omdat hij mogelijk besmet was met het coronavirus, zoals NH Nieuws schrijft. Het zou volgens de lokale zender gaan om een jonge gedetineerde.