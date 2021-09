Lonkende blikken rond de begroting, maar druk in Haagse kookpot neemt toe

Premium Wat U Zegt

Bespreken begroting kan vuurwerk geven

Het detoneert nogal met de staat van ontbinding waarin ons landsbestuur verzeild is geraakt, maar ministers klonken de afgelopen weken gematigd positief over de begroting voor 2022. Het kabinet is weliswaar demissionair, maar toch wil het miljarden extra uitgeven. Zoiets is op deze schaal niet eerde...