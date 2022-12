Motorrijder (31) overleden na aanrijding met politiewagen

De aanrijding vond rond het middaguur plaats op de Dr. Cuyperslaan in de wijk Rapenland. Over de toedracht van het ongeluk of de identiteit van de motorrijder kon de politie nog niets zeggen. Diverse directe collega's en andere hulpdiensten hebben eerste hulp aan de man gegeven. Dat mocht niet baten, de man is ter plekke aan zijn overleden overledenen.

Een andere eenheid doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Dat is de Afdeling Verkeersongevallen Analyse van politie Zeeland - West Brabant. Dat is gebruikelijk en moet voor een objectief onderzoek zorgen, aldus de politie.