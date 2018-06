Liberale leider eist verkiezingen in Spanje

Rajoy leidt een minderheidsregering. Hij is van de conservatieve Volkspartij (PP) die in opspraak is geraakt door een slepend proces tegen zakenlieden en bestuurders die jarenlang systematisch fraude pleegden, steekpenningen betaalden en belastingen ontdoken. De zaak ging vooral over regionale PP-prominenten. In de uitspraak afgelopen week kregen beklaagden celstraffen van meer dan dertig jaar opgelegd.

De PP zelf werd niet als dader of medeplichtige gezien, maar de partij kreeg wel door zijn nalatigheid een boete van 245.000 euro.