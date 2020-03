LIVE | ’Het lijkt wel zomervakantie in het bos’

In Nederland zijn nu 136 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 3631 personen geconstateerd. De meeste doden zijn gevallen in Italië waar het dodental nu op meer dan 4000 staat. In China staat het dodental nu op ruim 3000. Bekijk hier alle corona-berichten van zaterdag.

De hoofdpunten:

Financieel-economisch:

Storing bij AH: minder voorraden

Duivels dilemma Hoekstra met staatssteun Air France KLM

Jumbo zet duizenden extra krachten in bij winkels

Vissers beperken vangst wegens ingestorte prijs

Uit de sportwereld:

’Premier League begint pas begin juni weer’

’Tokio werkt aan scenario’s voor uitstel Olympische Spelen’

Sunweb-renster zit ’vast’ in Sittard: ’Ik mis mijn vriend en familie’

UEFA: zeker 100 miljoen verlies door uitstel EK

Uit de entertainmentwereld:

Coronabesmetting op Buckingham Palace

Doutzen Kroes biedt excuses aan voor bedanken coronavirus

Ook Disney+ gaat beeldkwaliteit verlagen

Speciale editie van MTV Unplugged tijdens coronacrisis

’Het lijkt wel zomervakantie in het bos’

Boswachters en andere natuurbeheerders zijn boos over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken. „Het lijkt wel zomervakantie zo druk is het in het bos. Iedereen boven op elkaar. Groepen die gezamenlijke activiteiten organiseren. Hoezo coronavirus?”, vraagt boswachter Paul Jansen in het Brabantse Erp zich af.

Boswachter Tim Hogenbosch in het Rijk van Nijmegen spreekt van „asociale Nederlanders die hutjemutje bij elkaar gaan staan.” De boswachter van het Utrechts Landschap constateert dat de stroom bezoekers ook nog eens de restanten van hun zelf meegebrachte etenswaren in de natuur achterlaat. En de beheerder van het Goois Natuurreservaat vraagt wandelaars en fietsers om afstand te houden tot de boswachter, als die ze aanspreekt op hun gedrag.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwden vrijdag al dat recreanten rustige plekken moesten opzoeken en afstand tot elkaar moesten bewaren. „Maar we hebben zaterdag zelfs nogal wat wielrenners gezien die net als altijd met een hele groep bij elkaar fietsen”, aldus een natuurbeheerder in de Ooijpolder bij Nijmegen.

Mr. Pieter van Vollenhoven, die zelf in de Veluwse bossen woont, twittert zondag dat „de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid in werkelijkheid in vele gevallen wederom geenszins wordt waargemaakt. Zonder toezicht kunnen wij - hoe spijtig ook - niet functioneren.”

’Natuurgebieden zijn overvol’

Natuurmonumenten roept mensen met klem op niet meer naar natuurgebieden te komen en naar huis te gaan. „Onze gebieden worden momenteel overspoeld met duizenden bezoekers en wij vinden dit niet meer verantwoord”, laat de organisatie weten.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwden vrijdag al dat recreanten rustige plekken moesten opzoeken en afstand tot elkaar moesten bewaren. Maar veel mensen blijken daar toch geen gehoor aan te geven.

NS: reis alleen als het strikt noodzakelijk is

De Nederlandse Spoorwegen hebben zondag mensen opgeroepen niet met de trein te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is. Het bedrijf doet dat in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De NS rijdt sinds zaterdag volgens een speciale basisdienstregeling, die tot nader order van kracht is. De NS adviseert verder: houd voldoende afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter, in de trein en bij het in- en uitstappen.

De basisdienstregeling houdt in dat vanaf ieder station in Nederland in alle richtingen twee treinen per uur rijden. Vanaf stations waar normaal één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo. De treinen blijven rijden om mensen in vitale functies naar hun werk te brengen.

’Hamsterschaamte’

Als het aan staatssecretaris Hans Vijlbrief ligt, krijgen Nederlanders wat meer last van ’hamsterschaamte’. Hij reageerde in WNL Op Zondag aangedaan op een video van een Britse verpleegkundige die na een ellenlange dienst op lege schappen stuit in de supermarkt.

„Ik word boos en verdrietig van zo’n video”, aldus de bewindsman.

„Stop met hamsteren, alstublieft”, zegt Vijlbrief tegen Nederlanders die enorme voorraden voedsel en wc-papier inslaan. „Ik introduceer hierbij daarom het woord hamsterschaamte. Laten we ons schamen voor het hamsteren.”

Het achtervoegsel ’-schaamte’ werd vorig jaar uitgeroepen tot het Onze Taal-woord van het jaar. Het slaat vooral op de schaamte voor gedrag dat schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld het klimaat, zoals ’vliegschaamte’ en ’bezorgschaamte’.

België

In België zijn zaterdag acht coronapatiënten overleden en 586 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het land heeft nu 3401 gevallen geconstateerd van wie er 75 aan de gevolgen van het virus zijn bezweken. In het ziekenhuis liggen 1380 patiënten onder wie 290 op de intensive care, 52 meer dan vrijdag, melden de gezondheidsautoriteiten.

Duitsland

Het aantal slachtoffers van het nieuwe coronavirus is in Duitsland met 1948 toegenomen tot een totaal van 18.610 besmettingen. Sinds vrijdag zijn negen mensen aan de gevolgen van het virus bezweken. Daarmee komt het dodental op 55.

Zondagmiddag overlegt Bondskanselier Angela Merkel met alle regeringsleiders van de deelstaten over de vraag of er nog meer maatregelen moeten komen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Gedacht wordt aan totale ’lockdown’. De deelstaten hebben verschillende maatregelen afgekondigd en zijn niet eens over de aanpak.

Spanje

Het ziet ernaar uit dat in Spanje de noodtoestand die 14 maart voor twee weken werd uitgeroepen, met nog eens twee weken tot 12 april verlengd. Premier Pedro Sánchez heeft dit volgens Spaanse media de regeringsleiders van de regio’s van het land meegedeeld. Hij zei dat het ergste nog moet komen en dat de toestand uit de hand dreigt te lopen. Naar verwachting stemt het Spaanse parlement 25 maart met de verlenging in.

In Spanje zijn al meer dan 1400 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Er zijn 25.483 besmettingen geconstateerd.

Australië

Ook Australië ziet zich gedwongen steeds meer maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. De Australische premier Scott Morrison kondigde de sluiting aan van onder meer pubs, restaurants, gebedshuizen, bioscopen en indoor sportlocaties.

De maatregelen gaan in voor zes maanden, maar worden elke maand bekeken. De beelden van overvolle Australische stranden de afgelopen dagen baarden nogal wat opzien. Veel mensen negeerden de waarschuwingen van de autoriteiten om niet te dicht bij elkaar te komen.

Na een aanvankelijk relatief trage verspreiding stijgt het aantal besmettingen in Australië nu snel, met inmiddels 1098 geregistreerde gevallen. Zeven personen zouden zijn gestorven in verband met het virus.

Johnson: ’Amper twee of drie weken achter op Italië’

Groot-Brittannië loopt qua verspreiding van het nieuwe coronavirus slechts „twee of drie weken” achter op Italië. Dat zegt de Britse premier Boris Johnson.

Johnson waarschuwt dat de nationale gezondheidsdienst NHS overbelast kan raken door het virus.

„Tenzij we samenwerken, tenzij we de heroïsche en collectieve nationale inspanning leveren om de verspreiding te vertragen, dan is het maar al te waarschijnlijk dat onze eigen NHS op dezelfde manier overweldigd zal worden”, stelt Johnson, refererend naar de situatie in Italië. „De Italianen hebben een uitstekend gezondheidszorgsysteem. En toch zijn hun artsen en verpleegsters volledig overweldigd door de vraag.”

De premier roept op deze zondag, tijdens de Britse Moederdag, niet op bezoek te gaan bij ouders op leeftijd. Eerder drong de regering er bij anderhalf miljoen Britten die volgens de NHS tot risicogroepen behoren op aan voorlopig niet de deur uit te gaan.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 5000 duizend gevallen van het coronavirus bekend en 233 patiënten overleden. Sinds vrijdagavond zijn alle sportscholen en uitgaansgelegenheden als cafés, bioscopen en theaters in het land dicht om het virus beter te kunnen bestrijden.

Maatregelen Amsterdam

Amsterdam treft maatregelen om de drukte op markten tegengaan. Daar waar er meer dan honderd personen tegelijkertijd op een markt zijn, moet worden voldaan aan een bepaald aantal voorwaarden. Gebeurt dat niet, dan gaat de markt dicht.

„Markten zijn van belang voor de voedselvoorziening van bewoners, maar kunnen alleen openblijven als bezoekers zich aan de 1,5 meter afstand van het RIVM houden”, staat in een verklaring. „De veiligheidsregio doet daarom een dringend beroep op bezoekers en ondernemers.”

Op drukke markten moeten de kramen verspreid worden opgesteld, waardoor er meer spreiding is en voldoende afstand voor bezoekers. Als hier niet genoeg ruimte voor is, dan moeten de marktkramen met non-food dicht en is alleen de verkoop van etenswaren toegestaan. Verder mag voedsel dat vers wordt bereid niet ter plekke worden opgegeten. Alleen afhalen is toegestaan. Ook moeten er waarschuwingsborden worden neergezet die bezoekers erop wijzen dat ze 1,5 meter afstand van elkaar houden.

’Ga niet naar het Bloesempark’

Wie van plan is zondag een bezoek te brengen aan het Bloesempark in het Amsterdamse Bos in Amstelveen, wordt dringend verzocht hiervan af te zien. De veiligheidsregio roept met klem op het park, waar momenteel honderden kersenbomen in bloei staan, te mijden.

Ondanks de waarschuwingen op informatieborden lijken veel bezoekers hier niet te het advies te volgen om 1,5 meter afstand te houden. Als de situatie niet verbetert, gaat het park dicht voor publiek. De toegang wordt momenteel gereguleerd om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen naar binnen gaan en er staan hekken voor de ingang.

Volgens de veiligheidsregio zijn er genoeg andere plekken in het Amsterdamse Bos, dat bijna twintig keer zo groot is als het Vondelpark, om te genieten van de natuur.

Nog geen boetes grens België

De politie heeft ten noorden van Antwerpen nog geen boetes opgelegd aan Nederlanders die zonder geldige reden de grens oversteken. Maar volgens een woordvoerder kan dat gaan komen als deze week Nederlanders dat toch weer gaan proberen. Er zijn voor zover bekend in de regio Antwerpen dit weekend nog maar weinig Nederlanders die dat doen.

Afgelopen week trokken veel Nederlanders naar België onder meer om te tanken. Een woordvoerder van de politiezone Grens zei dat er nog wel erg veel onwetendheid is over wat de politie als „essentiële verplaatsingen” beschouwt. Dat zijn onder meer zorg voor familie of werk in België, maar het kan ook de zorg voor dieren zijn. De politie in deze zone (Essen, Kalmthout, Wuustwezel) dringt erop aan altijd bewijsstukken mee te nemen om aan te tonen dat het bezoek aan België een dringende reden heeft. Werkgevers zouden die bijvoorbeeld kunnen verstrekken.

Avondklok

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Aruba verschillende mensen gearresteerd voor het overtreden van de avondklok. Dat melden Arubaanse media. Het eiland verbiedt mensen op straat te gaan tussen 21.00 en 6.00 uur. Overtreders kunnen een boete van maximaal 10.000 Arubaanse florin krijgen (ongeveer 5000 euro).

Ook de lokale media moeten, ondanks protest hiertegen, tijdens de avondklok binnen blijven. Het eiland kent inmiddels acht geregistreerde besmettingen.

Longartsen met handen in haar

Longartsen zitten met hun handen in het haar omdat er geen effectieve behandeling is voor het coronavirus. In een nieuwe Nederlandse richtlijn die specialisten zaterdag met elkaar bespraken, staat dat er nog onvoldoende bewijs is voor de werking van de in de richtlijn genoemde medicijnen. Sommigen richten wellicht zelfs meer schade aan dan dat ze goed doen. Dat meldt het AD.

De eerste behandelresultaten stemmen de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Leon van den Toorn treurig. „Wat we tot nu toe in de praktijk zien in de regio Brabant is dat de aanbevolen medicijnen niet veel effect lijken te hebben”, verklaart Van den Toorn. „Maar patiënten hebben in ieder geval wel last van bijwerkingen, zoals depressieve klachten, misselijkheid en braken.”

Kerkgangers kunnen online diensten volgen

Kerkgangers die normaal gesproken zondag in de kerkbanken zitten, kunnen daar in verband met de coronacrisis in veel gevallen niet terecht. Daarom hebben veel kerken een onlinealternatief bedacht. De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) stelt dat parochies wel een besloten viering kunnen houden en deze kunnen streamen. „En dat gebeurt ook op veel plekken.”

Zondag zendt KRO-NCRV met de Nederlandse bisschoppen een zogenoemde ’cirkel van gebed’ uit op NPO2, via Faceboook en de website van de KRO-NCRV.

Al vier dagen geen nieuwe besmettingen in Hubei

In de Chinese provincie Hubei, waar in december vorig jaar het nieuwe coronavirus voor het eerst uitbrak, kwamen voor de vierde dag op rij geen nieuwe besmettingen meer naar boven.

Verspreid over heel China vielen de afgelopen 24 uur zes doden, drie meer dan het voorgaande etmaal. Er raakten 46 mensen besmet, tegen 41 een dag eerder. Volgens de autoriteiten gaat het net als de afgelopen dagen om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn geraakt met het longvirus.

In heel China zijn nu 81.054 besmettingsgevallen bekend en zijn 3261 doden te betreuren. Wereldwijd passeerde het totaalaantal besmettingsgevallen zaterdag de 300.000 en zijn er ruim 13.000 doden gevallen. In Italië kwamen er zaterdag binnen een dag bijna 800 doden en het land telt tot nu toe ook de meeste dodelijke slachtoffers: 4825.

1,3 miljard inwoners India binnen

De circa 1,3 miljard inwoners van India moeten zondag veertien uur binnenblijven vanwege een landelijk uitgaansverbod dat is ingesteld om verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Het verbod duurt van zeven uur ’s ochtends (lokale tijd) tot negen uur in de avond. Premier Narendra Modi zei kort voordat de maatregel van kracht werd dat het uitgaansverbod „enorme kracht zal geven” aan de Indiase bestrijding van het coronavirus. „De stappen die we nu nemen, zullen ons in de toekomst helpen”, stelde Modi. „Blijf binnen en gezond.”

Meerdere staten in India zijn op slot gegaan om besmettingen te voorkomen. Komende week weert het land alle internationale passagiersvluchten en eerder zijn visumaanvragen voor de meeste landen al stopgezet. 332 gevallen van het longvirus zijn bekend in India, vijf patiënten zijn overleden.

Eerste dode Colombia

In Colombia is voor het eerst iemand overleden aan het coronavirus. Het dodelijke slachtoffer is een 58-jarige man die als taxichauffeur werkte in Cartagena.

In het Zuid-Amerikaanse land is bij 196 mensen het coronavirus vastgesteld. Vanaf dinsdag is voor de gehele bevolking 19 dagen lang een verplichte quarantaine van kracht.

Test bij vicepresident Pence negatief

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote zijn niet besmet met het nieuwe coronavirus. Dat wees een test bij het stel uit. Pence had eerder zaterdag al aangekondigd dat hij een test zou ondergaan. Pence is namens de Amerikaanse regering de leider van de strijd tegen de uitbraak van het coronavirus.

Pence had naar eigen zeggen geen ziekteverschijnselen, maar liet zich uit voorzorg toch testen nadat vrijdag iemand in zijn team besmet was geraakt met het virus. De Amerikaanse president Donald Trump testte eerder al negatief op besmetting met het virus.

In de Verenigde Staten zijn tot nu toe ruim 26.000 mensen besmet en vielen 324 doden. Alleen zaterdag al kwamen er ruim 6700 besmettingen bij. Dat is de grootste groei van alle landen.

Gaza

In de Gazastrook zijn de eerste twee gevallen van besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat maakten de autoriteiten in Gaza bekend.

Het gaat om twee Palestijnen die naar Pakistan waren gereisd. De twee zijn bij hun terugkeer in quarantaine gehouden en zijn niet in contact geweest met andere bewoners van de Gazastrook.

In één keer op de hoogte zijn van het belangrijkste coronanieuws van vandaag? Luister de corona-update hier, hieronder of via je eigen podcast app.