LIVE | ’We lopen amper twee of drie weken achter op Italië’

In Nederland zijn nu 136 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 3631 personen geconstateerd. De meeste doden zijn gevallen in Italië waar het dodental nu op meer dan 4000 staat. In China staat het dodental nu op ruim 3000. Bekijk hier alle corona-berichten van zaterdag.

De hoofdpunten:

Osterhaus: ’Desnoods boetes bij te weinig afstand’

Honderden patiënten uit Brabant moeten naar ziekenhuizen elders

Wandelaars zien mensen weinig afstand houden: ’Lockdown lijkt zo onvermijdelijk’

Coronavirus: Wat doet Azië beter dan wij in het Westen?

Wandelclubs gestopt: ’Ik wil niet dat er iets gebeurt’

De Nederlanders die vastzaten op cruiseschip Maasdam bij Hawaï zijn onderweg naar San Diego.

Financieel-economisch:

Duivels dilemma Hoekstra met staatssteun Air France KLM

Jumbo zet duizenden extra krachten in bij winkels

Vissers beperken vangst wegens ingestorte prijs

Uit de sportwereld:

Sunweb-renster zit ’vast’ in Sittard: ’Ik mis mijn vriend en familie’

UEFA: zeker 100 miljoen verlies door uitstel EK

Johnson: ’Amper twee of drie weken achter op Italië’

Groot-Brittannië loopt qua verspreiding van het nieuwe coronavirus slechts „twee of drie weken” achter op Italië. Dat zegt de Britse premier Boris Johnson zondag in verschillende landelijke kranten.

Johnson waarschuwt dat de nationale gezondheidsdienst NHS overbelast kan raken door het virus.

„Tenzij we samenwerken, tenzij we de heroïsche en collectieve nationale inspanning leveren om de verspreiding te vertragen, dan is het maar al te waarschijnlijk dat onze eigen NHS op dezelfde manier overweldigd zal worden”, stelt Johnson, refererend naar de situatie in Italië. „De Italianen hebben een uitstekend gezondheidszorgsysteem. En toch zijn hun artsen en verpleegsters volledig overweldigd door de vraag.”

De premier roept op deze zondag, tijdens de Britse Moederdag, niet op bezoek te gaan bij ouders op leeftijd. Eerder drong de regering er bij anderhalf miljoen Britten die volgens de NHS tot risicogroepen behoren op aan voorlopig niet de deur uit te gaan.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 5000 duizend gevallen van het coronavirus bekend en 233 patiënten overleden. Sinds vrijdagavond zijn alle sportscholen en uitgaansgelegenheden als cafés, bioscopen en theaters in het land dicht om het virus beter te kunnen bestrijden.

Kerkgangers kunnen online diensten volgen

Kerkgangers die normaal gesproken zondag in de kerkbanken zitten, kunnen daar in verband met de coronacrisis in veel gevallen niet terecht. Daarom hebben veel kerken een onlinealternatief bedacht. De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) stelt dat parochies wel een besloten viering kunnen houden en deze kunnen streamen. "En dat gebeurt ook op veel plekken."

Zondag zendt KRO-NCRV met de Nederlandse bisschoppen een zogenoemde 'cirkel van gebed' uit op NPO2, via Faceboook en de website van de KRO-NCRV. Afgelopen zondag keken 150.000 mensen naar de rechtstreekse eucharistieviering op NPO2 vanuit Sneek. Gemiddeld kijken er wekelijks zo’n 80.000 mensen naar deze vieringen. Komende zondag komt die viering vanuit de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo met kardinaal Wim Eijk.

Daarmee start die gebedscirkel om 09.45 uur. Aansluitend draagt kardinaal Eijk de mis op in de rechtstreekse eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online overgenomen op de Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en de daarbij behorende website.

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 09.20 uur.

Al vier dagen geen nieuwe besmettingen in Hubei

In de Chinese provincie Hubei, waar in december vorig jaar het nieuwe coronavirus voor het eerst uitbrak, kwamen voor de vierde dag op rij geen nieuwe besmettingen meer naar boven.

Verspreid over heel China vielen de afgelopen 24 uur zes doden, drie meer dan het voorgaande etmaal. Er raakten 46 mensen besmet, tegen 41 een dag eerder. Volgens de autoriteiten gaat het net als de afgelopen dagen om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn geraakt met het longvirus.

In heel China zijn nu 81.054 besmettingsgevallen bekend en zijn 3261 doden te betreuren. Wereldwijd passeerde het totaalaantal besmettingsgevallen zaterdag de 300.000 en zijn er ruim 13.000 doden gevallen. In Italië kwamen er zaterdag binnen een dag bijna 800 doden en het land telt tot nu toe ook de meeste dodelijke slachtoffers: 4825.

1,3 miljard inwoners India binnen

De circa 1,3 miljard inwoners van India moeten zondag veertien uur binnenblijven vanwege een landelijk uitgaansverbod dat is ingesteld om verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Het verbod duurt van zeven uur ’s ochtends (lokale tijd) tot negen uur in de avond. Premier Narendra Modi zei kort voordat de maatregel van kracht werd dat het uitgaansverbod „enorme kracht zal geven” aan de Indiase bestrijding van het coronavirus. „De stappen die we nu nemen, zullen ons in de toekomst helpen”, stelde Modi. „Blijf binnen en gezond.”

Meerdere staten in India zijn op slot gegaan om besmettingen te voorkomen. Komende week weert het land alle internationale passagiersvluchten en eerder zijn visumaanvragen voor de meeste landen al stopgezet. 332 gevallen van het longvirus zijn bekend in India, vijf patiënten zijn overleden.

Eerste dode Colombia

In Colombia is voor het eerst iemand overleden aan het coronavirus, meldden de autoriteiten zaterdag.

Het dodelijke slachtoffer is een 58-jarige man die als taxichauffeur werkte in Cartagena, maakte het Colombiaanse ministerie van Gezondheid bekend.

In het Zuid-Amerikaanse land is bij 196 mensen het coronavirus vastgesteld. Vanaf dinsdag is voor de gehele bevolking 19 dagen lang een verplichte quarantaine van kracht, kondigde president Ivan Duque vrijdag aan.

Test bij vicepresident Pence negatief

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote zijn niet besmet met het nieuwe coronavirus. Dat wees een test bij het stel uit. Pence had eerder zaterdag al aangekondigd dat hij een test zou ondergaan. Pence is namens de Amerikaanse regering de leider van de strijd tegen de uitbraak van het coronavirus.

Pence had naar eigen zeggen geen ziekteverschijnselen, maar liet zich uit voorzorg toch testen nadat vrijdag iemand in zijn team besmet was geraakt met het virus.

De Amerikaanse president Donald Trump testte eerder al negatief op besmetting met het virus. De resultaten van zijn test werden vorig weekend bekend. Trump is twee weken geleden met zeker zes mensen in contact geweest die besmet zijn met het longvirus.

In de Verenigde Staten zijn tot nu toe ruim 26.000 mensen besmet en vielen 324 doden. Alleen zaterdag al kwamen er ruim 6700 besmettingen bij. Dat is de grootste groei van alle landen.

Gaza

In de Gazastrook zijn de eerste twee gevallen van besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat maakten de autoriteiten in Gaza bekend.

Het gaat om twee Palestijnen die naar Pakistan waren gereisd. De twee zijn bij hun terugkeer in quarantaine gehouden en zijn niet in contact geweest met andere bewoners van de Gazastrook.