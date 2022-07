Oud-bondscoach Buter (73) ontkent verkrachting Pauw

De 59-jarige Pauw zei zaterdag tegen de NRC dat ze op jonge leeftijd is verkracht door een functionaris van de KNVB. Ook beschuldigde ze de voetbalbond ervan dat die in het verleden onvoldoende heeft gehandeld op meldingen van haar over seksueel misbruik door de jaren heen.

De persoon om wie het gaat is volgens het AD Buter, ook oud-trainer van Emmen en FC Eindhoven en tot 2019 technisch directeur van Telstar. Geconfronteerd met de ernstige aantijgingen reageert hij aan de telefoon hoorbaar aangeslagen. „Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm. Maar wat ik nu allemaal hoor... Dit kán gewoon niet waar zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Dat weet mijn gezin, dat weten mijn vrienden en kennissen. Ik ben echt totaal verbijsterd.”