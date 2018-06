Trucker veroordeeld voor bizar ongeluk

Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Een 31-jarige vrachtwagenchauffeur uit Veen is veroordeeld omdat een losgeraakt vrachtwagenwiel in 2016 een fataal ongeluk veroorzaakte in Den Bosch. Voor dood door schuld legde de rechtbank in Den Bosch een werkstraf van 240 uur op plus een voorwaardelijk rijverbod. Omdat de man niet beschikte over het juiste rijbewijs kreeg hij ook nog een boete van 250 euro. De werkstraf en boete komen overeen met de eis van de officier van justitie.