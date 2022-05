Moordaanslag op oud-president George W. Bush verijdeld

Volgens de landelijke recherche FBI beschreef een verdachte, de Iraakse asielzoeker Shihab Ahmed Shihab, het plan aan een FBI-informant die hem in februari in Dallas (Texas) rondreed om de beveiliging van huis en kantoren van Bush te bekijken. De terroristen wilden Bush doden omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor het doden van veel Irakezen en het uiteenvallen van Irak, aldus de FBI.

De recherche spreekt over het complot in een huiszoekingsbevel dat vorige maand openbaar werd in een rechtbank. Het is inmiddels weer verzegeld, maar de inhoud ervan is opgepikt door Amerikaanse media. Bush was van 2001 tot 2009 president van de VS.