Haarlemse Botermarkt vrijgegeven na vondst ’handgranaat’

Even voor 11.00 uur is het gebied vrijgegeven. Gebouwen op en rond de Botermarkt waren door de politie niet ontruimd.

Op beelden lijkt de handgranaat bij een boom te liggen. „Bij ons voor het café is de boel afgezet. Het is niet echt druk of hectisch”, vertelde medewerker Jacqueline van een café aan NH Nieuws. Ze heeft de handgranaat wel zien liggen.

Jacqueline maakte zich geen grote zorgen. „Een handgranaat doet niets als de pin er nog in zit”, zegt ze nuchter. Voor alle zekerheid bleef ze voorlopig toch binnen.

Auto beschadigd door explosie

In de nacht van zaterdag op zondag raakte op de Professor Donderslaan in Haarlem een geparkeerde auto zwaar beschadigd door een explosie. De klap was in de wijde omgeving te horen. Bij het onderzoek schakelde de politie een explosievenexpert in. Of er een verband is tussen beide voorvallen, kon de politiewoordvoerster maandag nog niet zeggen. „Er is vooralsnog niet een bepaalde link.”